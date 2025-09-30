Бывший СССР
20:29, 30 сентября 2025
Бывший СССР

В центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов

Опубликованы кадры масштабного пожара из центра Днепропетровска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В центре Днепропетровска (украинское название — Днепр) в результате атаки дронов-камикадзе начался масштабный пожар. Видео пожара публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки. На следующем видео снят пожар на крыше здания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы. По его словам, Киев добьется блэкауата в российской столице в случае ударов российских войск по украинской энергетике.

Да этого удар по Днепропетровску наносился 20 сентября. Тогда под атаку на территории города попали производящие двигатели и корпуса ракет местные заводы.

