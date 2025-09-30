Водителям назвали срок перехода на зимнюю резину

Автоэксперт Павлов: Менять резину на зимнюю можно во второй половине октября

Переходить на зимнюю резину водители Центральной России могут примерно во второй половине октября — начале ноября. Такой срок замены летних шин назвал руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов в беседе с радио Sputnik.

В указанный экспертом период среднесуточная температура воздуха обычно достигает плюс 5-7 градусов Цельсия — это оптимальное время для обновления покрышек. При этом важно успеть «переобуть» машину к 1 декабря — в противном случае ее владельцу придется заплатить штраф в 500 рублей, предупредил Павлов.

Сменить резину можно самостоятельно, с помощью стационарного шиномонтажа и мобильного сервиса. «Если есть второй комплект колес на дисках, можно обойтись без сервиса. Такой вариант бесплатный, удобен для тех, кто умеет работать с домкратом и ключом. Минус — балансировку самостоятельно не сделаешь. Стационарный шиномонтаж — самый распространенный вариант», — рассказал автоэксперт.

Ранее директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов назвал жителям Москвы точную дату перехода на зимнюю резину. По его мнению, менять шины можно с 26-27 октября — тогда среднесуточная температура воздуха достигает 5-7 градусов.