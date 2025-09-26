Водителям назвали лучший срок для перехода на зимнюю резину

Автоэксперт Хайцеэр: Переходить на зимнюю резину нужно при температуре ниже 5°С

Переходить на зимнюю резину нужно при температуре воздуха ниже пяти градусов днем и наличии ночных заморозков. Лучший срок для замены шин назвал водителям автоэксперт Ян Хайцеэр, передает «Москва 24».

Подготовку автомобиля к холодам специалист призвал начинать уже осенью. В том числе стоит посетить станцию технического обслуживания.

«Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров», — уточнил Хайцеэр.

Жителям южных регионов не обязательно менять резину — они могут использовать всесезонные шины. Однако для большинства локаций внутри страны эта опция не подойдет, так как не обеспечит нужного сцепления с дорогой, подчеркнул автоэксперт.

Ранее директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов назвал точную дату перехода на зимнюю резину для жителей Москвы. По его мнению, менять шины можно с 26-27 октября — тогда среднесуточная температура воздуха как раз должна достичь 5-7 градусов.