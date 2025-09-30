Забота о себе
Врач назвала пять вредных для здоровья утренних ошибок

Эндокринолог Павлова призвала отказаться от кофе на завтрак
Фото: Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова назвала пять утренних ошибок, которые негативно влияют на здоровье и мешают быстро проснуться. Ее слова приводит KP.RU.

Первой ошибкой Павлова считает недостаточное употребление воды. Чтобы запустить обмен веществ и пробудить мозг, она рекомендовала выпивать первый стакан воды еще в постели. Второй вредной привычкой врач назвала чтение или просмотр новостей сразу после пробуждения. Она полагает, что не нужно с самого утра засорять мозг лишней информацией. Вместо этого, по мнению эндокринолога, лучше включить музыку и потанцевать.

Павлова также отметила, что утро по возможности должно быть активным. Она посоветовала начинать день с десятиминутной растяжки, а также не пропускать утренние водные процедуры. Врач уточнила, что лучше всего взбодрит душ, но если времени не хватает, то можно просто умыться прохладной водой. Наконец, эндокринолог призвала отказаться во время завтрака от кофе и гаджетов. По ее мнению, этот напиток принесет больше пользы примерно через час после пробуждения.

Ранее врач общей практики Анастасия Гольцман рассказала, как отсрочить появление возрастных заболеваний. Для этого, по ее словам, нужно уделять внимание физической активности, социализации и ментальному и физическому здоровью.

