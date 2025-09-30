Забота о себе
15:22, 30 сентября 2025Забота о себе

Врач перечислила несколько ранних симптомов деменции

Невролог Зинчева: Небрежность в быту может быть первым симптомом деменции
Наталья Обрядина1

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom  

Невролог Ольга Зинчева перечислила несколько изменений в поведении, которые могут указывать на начавшуюся деменцию. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам врача, на раннем этапе деменции у человека может появляться небрежность в быту. «Человек перестает соблюдать привычные правила личной гигиены, не следит за внешностью и одеждой. Мысли становятся хаотичными, пациенты теряют ориентацию во времени и пространстве, забывают принимать лекарства или путают режим дня», — уточнила Зинчева.

Другим ранним симптомом она назвала ухудшение кратковременной памяти. Доктор призвала насторожиться, если человек начал упускать нить разговора, теряться на привычных маршрутах или испытывать проблемы, с тем чтобы вспомнить события последних дней или имена родственников.

Кроме того, при деменции человеку становится сложно совершить покупки в магазине, четко сформулировать свои мысли или подобрать слова. Иногда могут появляться галлюцинации, добавила врач.

Ранее невролог Ричард Рестак опроверг мнение о пользе красного вина. По его словам, утверждение, будто небольшое количество этого напитка помогает в профилактике деменции, не соответствует действительности.

