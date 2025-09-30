Герой РФ Головин: ВСУ расстреливали машины с мирными жителями в Мариуполе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе не давали жителям города выехать в сторону российских войск. Об этом рассказал ТАСС Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Он уточнил, что бойцы ВСУ задерживали и даже расстреливали гражданские машины с белыми повязками. Также украинские военные загоняли жителей города в подвалы силой.

Ранее в Донецке 25-летнего бойца отдельного отряда украинского полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Олега Маричану приговорили к 24 годам колонии строгого режима за преступления против мирных жителей Мариуполя. Как установил суд, в марте 2022 года Маричану по приказу командира занялся хищением транспортных средств у гражданских. Вместе с сослуживцем он заметил припаркованный на проспекте Победы автомобиль и потребовал от водителя отдать ключи и машину для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владелец машины ответил отказом. Тогда Маричану из автоматического пистолета Стечкина дважды выстрелил в бедро мужчины. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью.