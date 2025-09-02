Мародеру из «Азова» дали срок за расстрел не отдающих автомобили жителей Мариуполя

Бойца Азова Маричану приговорили к 24 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

В Донецке 25-летнего бойца отдельного отряда украинского полка «Азов» («организация признана террористической и запрещена в России») Олега Маричану приговорили к 24 годам колонии строгого режима за преступления против мирных жителей Мариуполя.

Как установил суд, в марте 2022 года Маричану по приказу командира занялся хищением транспортных средств у гражданских. Вместе с сослуживцем он заметил припаркованный на проспекте Победы автомобиль и потребовал от водителя отдать ключи и машину для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владелец машины ответил отказом. Тогда Маричану из автоматического пистолета Стечкина дважды выстрелил в бедро мужчины. Полученные раны оказались не совместимы с жизнью.

Ранее троих членов «Азова» осудили за обстрел укрывшихся в зернохранилище жителей Мариуполя.