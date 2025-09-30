Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 30 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность завершения украинского конфликта в 2025 году оценили

Политолог Жарихин усомнился в завершении украинского конфликта в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Завершение украинского конфликта маловероятно в 2025 году, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что говорить о завершении спецоперации (СВО) на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт.

«Я с ним, к глубокому сожалению, согласен по той причине, что действительно элиты Западной Европы, будем прямо говорить, сейчас и при поддержке [президента США Дональда] Трампа в настоящее время идут на затягивание конфликта. Они нашли деньги на кампанию, они все-таки решили грабить наши запасы, которые они заблокировали, и на эти деньги собираются снабжать оружием украинскую власть, поэтому украинская власть совершенно не склонна сейчас к каким-либо переговорам. Это факт», — указал политолог.

Сказать, на сколько может затянуться конфликт, достаточно сложно, так как на ситуацию влияют одновременно слишком много факторов, добавил он.

До это Сальдо называл желающие присоединиться к России регионы Украины. «Николаев и Одесса — это города русской славы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Российский «Сварог-стрела» перехватит БПЛА самолетного типа

    Россиянка назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров и поплатилась

    Во Франции раскритиковали Зеленского после одного требования к Западу

    Страна Восточной Европы решила отказаться от российского газа

    Россиянам назвали причины для отказа в компенсации за потоп в квартире

    Подмосковье станет винодельческим регионом

    Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

    Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости