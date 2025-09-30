Политолог Жарихин усомнился в завершении украинского конфликта в 2025 году

Завершение украинского конфликта маловероятно в 2025 году, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что говорить о завершении спецоперации (СВО) на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт.

«Я с ним, к глубокому сожалению, согласен по той причине, что действительно элиты Западной Европы, будем прямо говорить, сейчас и при поддержке [президента США Дональда] Трампа в настоящее время идут на затягивание конфликта. Они нашли деньги на кампанию, они все-таки решили грабить наши запасы, которые они заблокировали, и на эти деньги собираются снабжать оружием украинскую власть, поэтому украинская власть совершенно не склонна сейчас к каким-либо переговорам. Это факт», — указал политолог.

Сказать, на сколько может затянуться конфликт, достаточно сложно, так как на ситуацию влияют одновременно слишком много факторов, добавил он.

До это Сальдо называл желающие присоединиться к России регионы Украины. «Николаев и Одесса — это города русской славы», — сказал он.