Женщина приняла уплотнение в груди за последствия выкидыша и пропустила агрессивный рак

В Австралии 33-летняя Решу Баснят приняла уплотнение в груди за последствия выкидыша и запустила развитие агрессивного рака молочной железы. Ее историей заинтересовалось издание 9Honey.

Женщина рассказала, что в начале 2023 года у нее на раннем сроке беременности случился выкидыш. Из-за этого она не обратила внимание на странное уплотнение в груди. «Я думала, что это гормональные изменения после потери ребенка. Это единственное, что тогда пришло мне в голову», — отметила она.

Баснят предположила, что со временем опухоль сама собой рассосется. Забеспокоилась она лишь тогда, когда вновь забеременела и поняла, что новообразование не стало меньше. Австралийка обратилась к врачу, и тот назначил ей биопсию. Исследование показало, что у нее агрессивный рак молочной железы, распространившийся на лимфатические узлы.

Врачи провели женщине срочную операцию по удалению опухоли, после чего подобрали терапию, которая позволила ей сохранить беременность. В общей сложности она прошла 14 курсов химиотерапии, 17 курсов таргетной терапии и 15 курсов лучевой терапии. Перерыв в лечении Баснят сделала лишь на несколько недель перед родами.

Спустя два года после обнаружения опухоли женщина все еще находится на поддерживающей терапии, однако сейчас рака у нее нет.

