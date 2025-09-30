Женщина убедила суд признать изнасилование производственной травмой и получила компенсацию

В Китае суд признал изнасилование в командировке производственной травмой

В Китае произошел прецедентный судебный случай, когда сексуальное насилие со стороны начальника было квалифицировано как несчастный случай на производстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

41-летняя Цуй Лили стала жертвой изнасилования во время командировки в Ханчжоу в сентябре 2023 года. По ее словам, тогда ее начальник воспользовался тем, что она была пьяна, и без ее согласия занялся с ней сексом. Женщина обратилась в полицию и сообщила о произошедшем вышестоящему начальству. Насильника приговорили к четырем годам тюрьмы, однако Цуй впоследствии уволили, поскольку она перестала появляться на работе из-за посттравматического расстройства.

Она обратилась в суд и потребовала у компании выплатить ей компенсацию. Судья признал, что происшествие можно считать производственной травмой и постановил выплатить Цуй 1,13 миллиона юаней (около 13,2 миллиона рублей). Однако китаянка получила лишь 20 тысяч юаней (около 232 тысяч рублей). Тогда она снова обратилась в суд и убедила судью обязать компанию-работодателя выплатить ей два миллиона юаней (около 24 миллионов рублей), поскольку местные органы социального страхования официально признали ее посттравматическое стрессовое расстройство производственной травмой

«В прошлый раз я надела это и была унижена. На этот раз я надела это, чтобы бороться за справедливость», — заявила Цуй Лили журналистам, появившись в суде в той же одежде, что и в день нападения.

