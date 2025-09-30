Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 30 сентября 2025Из жизни

Женщина убедила суд признать изнасилование производственной травмой и получила компенсацию

В Китае суд признал изнасилование в командировке производственной травмой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Китае произошел прецедентный судебный случай, когда сексуальное насилие со стороны начальника было квалифицировано как несчастный случай на производстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

41-летняя Цуй Лили стала жертвой изнасилования во время командировки в Ханчжоу в сентябре 2023 года. По ее словам, тогда ее начальник воспользовался тем, что она была пьяна, и без ее согласия занялся с ней сексом. Женщина обратилась в полицию и сообщила о произошедшем вышестоящему начальству. Насильника приговорили к четырем годам тюрьмы, однако Цуй впоследствии уволили, поскольку она перестала появляться на работе из-за посттравматического расстройства.

Она обратилась в суд и потребовала у компании выплатить ей компенсацию. Судья признал, что происшествие можно считать производственной травмой и постановил выплатить Цуй 1,13 миллиона юаней (около 13,2 миллиона рублей). Однако китаянка получила лишь 20 тысяч юаней (около 232 тысяч рублей). Тогда она снова обратилась в суд и убедила судью обязать компанию-работодателя выплатить ей два миллиона юаней (около 24 миллионов рублей), поскольку местные органы социального страхования официально признали ее посттравматическое стрессовое расстройство производственной травмой

Материалы по теме:
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмыКак произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
11 марта 2020
«Получишь три роли, если согласишься на тройничок» Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
10 февраля 2020

«В прошлый раз я надела это и была унижена. На этот раз я надела это, чтобы бороться за справедливость», — заявила Цуй Лили журналистам, появившись в суде в той же одежде, что и в день нападения.

Ранее сообщалось, что в Китае у охранника фабрики остановилось сердце во время секса с девушкой. Трагическое происшествие признали несчастным случаем на производстве.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Известную российскую блогершу задержали в Москве

    Россиянам рассказали о возможности выйти на пенсию на два года раньше

    В Европе предупредили о GPS-сбоях из-за мер Германии

    Крымский мост временно перекрыли

    Над российским городом раздались взрывы

    Россиян предупредили о последствии несвоевременной передачи показаний счетчиков

    Женщина убедила суд признать изнасилование производственной травмой и получила компенсацию

    В России увеличат зарплаты бюджетникам

    YouTube оказался в многомиллионных долгах из-за аккаунта Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости