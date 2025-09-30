Жителям российского города пришлось спать в куртках и греться на улице

В городе Зея Амурской области жильцы квартир без отопления и горячей воды вынуждены спать в куртках и греться на улице. О многочисленных жалобах на холодное жилье сообщает Telegram-канал портала «Зейский вестник».

Россияне просят дозвониться до мэра и жалуются на отсутствие информации о включении отопления. «Мы спим в куртках, очень холодно в квартирах, выходим погреться на солнышко. По 70-80 лет в Зее живем, такое впервые, что 30 сентября нет ни горячей воды, ни тепла», — поделились местные жители.

Начальник участка «Стройэнергоремонт» Сергей Долматов рассказал, что подготовка к подаче отопления еще не закончена. По его словам, специалисты прилагают все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.

Отопление в Зее обещали включить в понедельник, 29 сентября. Глава города Андрей Бродягин заявил, что подписал соответствующее постановление и следит за выполнением ремонтных работ.

Ранее в Госдуме предложили дать россиянам право досрочно включать отопление. Парламентарии обратились к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой позволить гражданам голосовать за включение отопления на портале «Госуслуги».