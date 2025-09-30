Знакомство с родителями девушки окончилось для мужчины конфузом в туалете

Пользователь Reddit с ником Friendly-Matter-5515 рассказал о том, как оконфузился во время первого совместного ужина с родителями своей возлюбленной у них дома. По словам молодого человека, в разгар застолья он почувствовал, что в его желудке «началась третья мировая война».

«Я бегу в туалет, делаю свое дело... и понимаю, что смыв не работает. Он не просто слабый, а в принципе сломан. У меня начинается паника. Я замечаю маленький душевой шланг и в моей отчаянно потной голове рождается план: просто использовать давление воды, чтобы продавить все вниз. Ага, гениальный ход. Я включаю душ и он разбрызгивается вместе с содержимым унитаза по полу и стенам», — написал автор.

По его словам, в этот момент он всерьез раздумывал просто сбежать с ужина, однако в итоге решил поступить так, как это сделал бы взрослый человек. Он вышел из туалета, отозвал отца своей избранницы в сторону и рассказал ему о проблеме.

«Он зашел в туалет, бросил один лишь взгляд и вздохнул, как человек, который слишком многое повидал на своем веку. А потом мы все исправили, но клянусь — эти 20 минут показались мне восемью часами, это был худший момент в моей жизни», — заключил автор.

