Звезду «Форсажа» объявили в розыск

Актер Тайриз Гибсон объявлен в розыск из-за жестокого обращения с животными

Американский актер и музыкант Тайриз Гибсон, известный по роли Романа Пирса во франшизе «Форсаж», объявлен в розыск из-за подозрений в жестоком обращении с животными. Об этом пишет Daily Mail.

Гибсон разыскивается полицией города Атланты, штат Джорджия, в связи с жалобами соседей. По их словам, звезда Форсажа позволяет своим собакам свободно гулять по району. По этому поводу соседи актера обращались в правоохранительные органы не менее пяти раз.

Сообщается, что 18 сентября одна из собак Гибсона, пес породы кане-корсо, напала на соседского спаниеля. Питомец не выжил. Хозяин спаниеля обнаружил его на своем участке со следами укусов и позвонил в полицию. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что за несколько минут до инцидента пес Гибсона царапал дверь дома его соседа. По данным источника, сам актер в данный момент отдыхает в Дубае.

Ранее сообщалось, что Гибсон подал в суд на хозяйственный магазин, обвинив его сотрудников в расизме. Артист потребовал от организации один миллион долларов.