17:50, 1 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

Сенатор Джабаров назвал воровством выделение Киеву денег из замороженных активов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Выделение Еврокомиссией (ЕК) средств Украине за счет замороженных российских активов является обычным воровством, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ЕК перевела Украине транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Его сумма составила четыре миллиарда евро.

«Это обычное воровство, которым занимаются европейцы. Они же по сути своей, по натуре всегда были грабителями. Сначала они грабили колонии свои и жили за счет этого не одно столетие, сейчас они пытаются грабить нас. Пусть наши эксперты, финансисты подумают, как нам возместить эти деньги, которые они у нас воруют, надо не просто грозить, а чтобы они почувствовали, насколько это будет больно и опасно для них тоже», — высказался сенатор.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он имел в виду схему, в рамках которой кредит будет погашен только после того, как Россия возместит ущерб, причиненный украинской инфраструктуре.

До этого о таком плане рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что часть предполагаемого «репарационного кредита» Украине направят на оборонные закупки в Европе.

