15:11, 1 октября 2025

Археологи раскрыли тайну загадочного артефакта Древнего Египта

IJO: Найденная в Ахетатоне просверленная кость оказалась древним свистком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michelle Langley / Griffith University in Australia

В поселении Ахетатон, где 3 300 лет назад жили рабочие, возводившие царские гробницы, археологи обнаружили необычный артефакт — крошечную кость молодого быка длиной всего 6,3 сантиметра с просверленным сквозным отверстием. Исследование, опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology (IJO), показало: предмет не был случайным обломком, игрушкой или амулетом, а являлся свистком, способным издавать пронзительный высокий звук.

Ученые создали реконструкцию артефакта из свежей кости и доказали его работоспособность: при выдохе он издавал громкий свист, который вряд ли мог использоваться для охоты — слишком резкий и не похожий на птичьи крики. Зато он вполне мог служить средством подачи сигналов, например для охраны рабочих поселений или управления собаками, сопровождавшими стражников. Это совпадает с археологическими данными о строгом контроле в районе царских некрополей, куда доступ был ограничен.

Особая значимость находки в том, что это первый подобный предмет, найденный в династическом Египте. Также теперь выяснилось, что даже самые простые вещи, вроде необработанной кости с одним отверстием, могли играть ключевую роль в системе контроля и безопасности.

Авторы исследования подчеркивают: такие находки напоминают, что египетское прошлое не исчерпывается золотыми масками. Даже «скучные» с виду кости способны открыть новые аспекты повседневной жизни и социальной организации. Простой свисток мог быть свидетельством того, что методы охраны и управления людьми мало изменились за тысячелетия.

Ранее в Оренбургской области археологи нашли уникальную шкатулку из зеленого фаянса, предположительно связанную с Древним Египтом.

