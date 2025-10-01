Артемий Лебедев назвал интереснейшее за много лет интервью Дудя

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за его недавнее интервью с российским бизнесменом Шалвой Чигиринским. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Это одно из интереснейших интервью за последние много-много лет, которые были у Дудя (...) Прям вот действительно большая находка. Юрий молодец, красавчик вообще», — заявил Лебедев.

По его мнению, в интервью Чигиринский раскрыл много интересных подробностей о предпринимательстве в 1990-х и о сотрудничестве с российскими властями в тот период. Также дизайнер назвал бизнесмена потрясающе интеллигентным и образованным человеком с хорошо поставленной речью.

Интервью Дудя с Чигиринским вышло на YouTube 24 сентября. За неделю видео набрало более четырех миллионов просмотров.

