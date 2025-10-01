Мир
13:38, 1 октября 2025

Дания признала невозможность полностью защититься от БПЛА

Виктория Кондратьева
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Полностью защититься от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дания не может. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

По словам главы датского правительства, Копенгагену необходимо обсудить общие инвестиции в средства борьбы с беспилотниками и разработку БПЛА. Она отметила, что Дании, как и Украине, явно есть в чем совершенствоваться, хотя и придется смириться с тем, что дроны могут летать над границами.

«Когда кто-то говорит, что можно полностью исключить гибридную войну, это просто неправда», — сказала она.

Ранее Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия России в противостоянии с Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом премьер-министр не привела никаких доказательств своих слов.

