Десятки тысяч мальков краснокнижной рыбы выпустили в Волгу

В Казани 43 тысячи мальков краснокнижной стерляди выпустили в Волгу

В Казани выпустили в Волгу десятки тысяч мальков краснокнижной стерляди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Акция «Твои зеленые привычки» прошла в микрорайоне Аракчино. Первыми рыбу запустили учащиеся школы № 63 и лицея № 188. Затем к ним присоединились представители Русского географического общества, специалисты министерства экологии и Росприроднадзора, а также блогеры.

Известно, что 43 тысячи мальков вырастили за два месяца на местном комплексе «Биосфера-Фиш», где за этот период они набрали по три грамма. Перед акцией их обследовали, а затем доставили до места на специальной машине.

Ранее сообщалось, что в холодных водах России была выловлена тропическая рыба, которая обычно водится вблизи Африки.