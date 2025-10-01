Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:25, 1 октября 2025Моя страна

Десятки тысяч мальков краснокнижной рыбы выпустили в Волгу

В Казани 43 тысячи мальков краснокнижной стерляди выпустили в Волгу
Мария Винар

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Казани выпустили в Волгу десятки тысяч мальков краснокнижной стерляди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Акция «Твои зеленые привычки» прошла в микрорайоне Аракчино. Первыми рыбу запустили учащиеся школы № 63 и лицея № 188. Затем к ним присоединились представители Русского географического общества, специалисты министерства экологии и Росприроднадзора, а также блогеры.

Известно, что 43 тысячи мальков вырастили за два месяца на местном комплексе «Биосфера-Фиш», где за этот период они набрали по три грамма. Перед акцией их обследовали, а затем доставили до места на специальной машине.

Ранее сообщалось, что в холодных водах России была выловлена тропическая рыба, которая обычно водится вблизи Африки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

    Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

    Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

    Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

    Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

    В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

    Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

    В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости