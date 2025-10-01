Интернет и СМИ
Для россиян запустили новый формат шопинга

«ВКонтакте» представила новый способ онлайн-шопинга через шопсы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: VK

Соцсеть «ВКонтакте» представила новый способ онлайн-шопинга — шопсы. Это публикации с товарными карточками, по которым можно оформить заказ прямо в соцсети, не копируя артикулы и не переходя на сторонние сайты. О них «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза.

Отмечается, что новый формат объединяет интересы пользователей, авторов и бизнеса: одним удобно покупать, другим — продавать и зарабатывать.

Шопсы уже можно встретить в постах, клипах, историях и прямых эфирах. Алгоритмы рекомендаций подбирают пользователям релевантные товары, а карточки и ссылки позволяют оформить покупку в один клик.

Для авторов новый формат стал еще и источником заработка — блогеры будут получать процент с каждой покупки. Первым партнером стала площадка Ozon. Только за время тестирования креаторы заработали более 500 миллионов рублей, а рекламный контент собрал 2,2 миллиарда просмотров.

В свою очередь для бизнеса шопсы — это возможность продвигать товары через блогеров. Продавцы сами назначают вознаграждение авторам, которые выбирают, что рекламировать.

«Контент становится драйвером экономики: креаторы получают доход, бренды — продажи, а пользователи — моментальный шопинг внутри соцсети», — отметил директор по стратегии и операциям VK Андрей Гостев.

Ранее сообщалось, что у российских блогеров появился новый способ заработать. Так, в VK Видео появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала.

