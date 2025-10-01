Интернет и СМИ
Дуров рассказал о помощи французских спецслужб

Спецслужбы Франции намекнули Дурову на помощь после удаления молдавских каналов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы намекнули ему на помощь в его деле после того, как мессенджер удалил несколько молдавских политических каналов в преддверии выборов. Об этом он рассказал в интервью Лексу Фридману, доступном на YouTube.

По словам Дурова, осенью 2024 года перед выборами в Молдавии французская разведка потребовала заблокировать некоторые Telegram-каналы под предлогом борьбы с вмешательством в избирательный процесс и связаться с молдавским властями.

Предприниматель рассказал, что его команда согласилась на этот шаг и получила список каналов, к которым потребовалось ограничить доступ. Дуров отметил, что Telegram удалил некоторые из них, так как каналы нарушали правила платформы. После этого команде Дурова отправили новый список для блокировки, однако оснований ограничивать доступ к ним сотрудники Telegram не нашли.

Однако позднее, рассказал медиаменеджер, французские спецслужбы дали Дурову понять, что после того, как Telegram заблокировал несколько молдавских каналов, они связались с судьей, который вел дело Дурова, и «замолвили за него словечко».

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Его обвинили в том, что он причастен к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. Предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в пять миллионов евро, а также запретили покидать Францию в течение полугода.

