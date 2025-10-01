Мир
ЕС уличили в служении интересам Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: План бюджета ЕС служит интересам Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) подготовил семилетний план бюджета, который служит военным интересам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач в своем аккаунте социальной сети X.

«Министр Сийярто указал на то, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который "гораздо больше ориентирован на Украину, чем на Евросоюз". Вместо того чтобы решать реальные проблемы Европы — конкурентоспособность, энергетическую безопасность и экономический рост, — "они хотят финансировать украинскую армию и украинское государство"», — отмечается в публикации.

Сийярто также заявил, что «ЕС готовится к войне и хочет, чтобы за нее платили жители европейских стран, включая венгров». Дипломат категорически отверг такую политику, подчеркнув, что Венгрия «не намерена тратиться» на финансирование Вооруженных силы Украины (ВСУ). Он резюмировал, что Будапешт «хочет мира в Европе, пока Брюссель нацелен на развязывание войны».

7 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу скорый распад, добавив, что семилетний бюджет сообщества на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя.

