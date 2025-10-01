Мир
Влияние милитаризации Европы на Россию раскрыли

Политолог Стефанович: Россия должна сдержанно реагировать на милитаризацию ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Россия должна сдержанно реагировать на нынешние рассуждения и действия лидеров Европейского союза (ЕС) об укреплении обороноспособности Старого Света. На это в комментарии «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Для России необходимо соблюсти баланс между достаточным реагированием на европейские инициативы и известной сдержанностью в развитии собственного потенциала», — подчеркнул он.

По словам политолога, текущие рассуждения об укреплении обороны и якобы существующей российской угрозе отражают тренд на милитаризацию Европы, поэтому она должна учитываться в стратегическом планировании России. В то же время стоит помнить и о многочисленных трудностях (например, нарушении сроков реализации проектов), с которыми сталкивается ЕС в оборонной отрасли, добавил эксперт.

Ранее политолог Алексей Чихачев рассказал о начале нового этапа в европейской истории. По его мнению, лидеры ЕС понимают, что период мира и низких военных расходов после холодной войны завершился.

