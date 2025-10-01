Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

Политолог Алексей Чихачев: Эпоха мира после холодной войны для ЕС завершилась

Для Европейского союза (ЕС) эпоха мира и низких военных расходов фактически завершилась. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

«Европейские политики понимают, что эпоха мирного дивиденда после холодной войны закончилась», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Европа вновь намерена раскручивать оборонную промышленность, возвращать утраченные производства и наращивать военные бюджеты. Именно в этом они видят возможность перезапуска экономики, надеясь, что инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) приведут к экономическому росту в целом.

Алексей Чихачев также назвал ведущих партнеров ЕС в ВПК. По его словам, европейские страны продолжают закупать вооружение у США и Израиля, а к рынку Евросоюза начинает присматриваться Индия.