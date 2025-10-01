Названы главные партнеры европейских стран в ВПК

Политолог Чихачев: Европейским странам выгодно закупать оружие у США и Израиля

Для европейских стран остается выгодным закупать оружие у ведущих внешних партнеров, таких как США и Израиль, а не только наращивать собственное производство. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

«Покупать уже сейчас американские или израильские системы ПВО проще — это укрепляет оборону в горизонте пары лет», — рассказал он о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы.

Кроме того, по словам политолога, интерес к европейскому рынку начинает проявлять и Индия. Наконец, особенно ярким примером военно-технического сотрудничества члена Европейского союза (ЕС) с внерегиональным игроком стало взаимодействие Польши и Южной Кореи.

Ранее Алексей Чихачев назвал главную проблему развития европейского ВПК. По его мнению, оно ограничено сложными бюрократическими процедурами.