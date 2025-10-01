Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 1 октября 2025МирЭксклюзив

Названы главные партнеры европейских стран в ВПК

Политолог Чихачев: Европейским странам выгодно закупать оружие у США и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Для европейских стран остается выгодным закупать оружие у ведущих внешних партнеров, таких как США и Израиль, а не только наращивать собственное производство. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

«Покупать уже сейчас американские или израильские системы ПВО проще — это укрепляет оборону в горизонте пары лет», — рассказал он о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы.

Кроме того, по словам политолога, интерес к европейскому рынку начинает проявлять и Индия. Наконец, особенно ярким примером военно-технического сотрудничества члена Европейского союза (ЕС) с внерегиональным игроком стало взаимодействие Польши и Южной Кореи.

Ранее Алексей Чихачев назвал главную проблему развития европейского ВПК. По его мнению, оно ограничено сложными бюрократическими процедурами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Останки пропавшей миллионерши нашли плавающими в канале

    Названы главные партнеры европейских стран в ВПК

    Девушка начала мычать в туалете по неожиданной причине

    Россиянам рассказали о позволяющем автоматически изымать водительские права законе

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости