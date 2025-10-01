Названа главная проблема европейского ВПК

Политолог Чихачев: Развитие ВПК ЕС ограничено сложной системой принятия решений

Развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) Европейского союза (ЕС) ограничено сложной системой принятия решений и бюрократическими процедурами. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

«ЕС известен способностью производить множество заявлений и документов. Реальные сдвиги даются очень тяжело из-за сложной системы принятия решений», — заметил он.

По словам политолога, оборонная повестка Евросоюза начала формулироваться еще в 1950-е годы, однако реальных достижений в этой области у сообщества крайне мало. При этом в выработке общей оборонной стратегии ЕС гораздо больше риторики, чем конкретных действий, заключил эксперт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал об окончании мира в своей стране. Так он описал происходящие в Европе инциденты с дронами.