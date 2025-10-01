Мир
15:40, 1 октября 2025Мир

Европу призвали перейти от слов к делу в вопросе обороны

Премьер Греции Мицотакис призвал задействовать ресурсы ЕС для совместной обороны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал задействовать ресурсы Европейского союза (ЕС) для совместной обороны государств — членов интеграционного объединения. Об этом он заявил перед неформальным саммитом глав европейских стран в Копенгагене, передает РИА Новости.

«Пришло время Европе задействовать европейские ресурсы для поддержки проектов общей европейской обороны», — заявил он, добавив, что ЕС нужно перейти от слов к действиям в вопросе единой «защитной брони».

Премьер Греции подчеркнул, что создание так называемой стены дронов не должно ограничиваться защитой лишь восточной границы союза.

Ранее Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что страны Западной и Южной Европы недовольны тем, что создание стены дронов будет выгоднее северным и восточным странам ЕС. По данным издания, они пытаются найти способы, как сделать данную инициативу выгодной для всех членов объединения.

