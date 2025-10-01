FT: В ЕС недовольны, что стена дронов будет выгодна северным и восточным странам

Другие страны Европейского союза (ЕС) недовольны, что создание так называемой стены дронов будет выгоднее северным и восточным странам. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

Должностные лица, работающие над совместным финансированием данной инициативы, заявили, что им известно о недовольстве Западной и Южной Европы тем, что большая часть средств пойдет на пользу северным и восточным странам, и они пытаются найти способы, как сделать «стену дронов» выгодной всем членам объединения.

Издание также пишет, что США, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и Финляндия предложили Дании средства борьбы с беспилотниками после обнаружения неизвестного дрона. Один датский чиновник заявил, что получение технологий от соседней Швеции, своего исторического соперника, было «особенно унизительным», однако премьер-министр страны Метте Фредериксен оспорила это, заявив, что «подобные эпизоды наблюдаются не только в Дании».

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и Североатлантическим альянсом в ответ на якобы имевшие место случаи вторжения в воздушное пространство европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу, отметил, что создание стен — это всегда плохо, как показывает история.