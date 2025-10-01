Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 1 октября 2025Мир

Стало известно о недовольстве в ЕС из-за создания стены дронов

FT: В ЕС недовольны, что стена дронов будет выгодна северным и восточным странам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Другие страны Европейского союза (ЕС) недовольны, что создание так называемой стены дронов будет выгоднее северным и восточным странам. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

Должностные лица, работающие над совместным финансированием данной инициативы, заявили, что им известно о недовольстве Западной и Южной Европы тем, что большая часть средств пойдет на пользу северным и восточным странам, и они пытаются найти способы, как сделать «стену дронов» выгодной всем членам объединения.

Издание также пишет, что США, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и Финляндия предложили Дании средства борьбы с беспилотниками после обнаружения неизвестного дрона. Один датский чиновник заявил, что получение технологий от соседней Швеции, своего исторического соперника, было «особенно унизительным», однако премьер-министр страны Метте Фредериксен оспорила это, заявив, что «подобные эпизоды наблюдаются не только в Дании».

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и Североатлантическим альянсом в ответ на якобы имевшие место случаи вторжения в воздушное пространство европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу, отметил, что создание стен — это всегда плохо, как показывает история.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

    Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

    Правительство отреагировало на топливный кризис в России

    Овечкин высказался о полученной травме

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Преступник-рецидивист представился гидом в Марокко и изнасиловал туристку на пляже

    Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

    Откровенный образ жены Безоса на дне рождения Сидни Суини раскритиковали в сети

    На Украине сообщили о появлении беспилотников над Бучей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости