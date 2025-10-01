Спорт
19:20, 1 октября 2025Спорт

Федерация футбола Израиля выразила желание пригласить в сборную российского вратаря

Walla.co.il: Федерация футбола Израиля хочет пригласить Хайкина в сборную
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Федерация футбола Израиля рассматривает возможность приглашения в национальную сборную российского вратаря норвежского футбольного клуба «Буде-Глимта» Никиты Хайкина. Об этом сообщает портал Walla со ссылкой на представителей федерации.

Отмечается, что Хайкин имеет израильское гражданство, что позволяет ему играть за сборную Израиля. Однако, как утверждает источник, сам Хайкин сосредоточен на получении норвежского гражданства и намерен стать кандидатом в сборную Норвегии.

30-летний Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль». Футболист ни разу не выходил на поле за сборную России.

Ранее сообщалось, что группа из 47 спортсменов обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. «Мы верим в единый стандарт для всех наций и всех людей: справедливость без двойных стандартов», — говорится в заявлении.

