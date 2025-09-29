Группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить Израиль

47 профессиональных спортсменов потребовали от УЕФА отстранить Израиль

Группа из 47 спортсменов обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Открытое письмо опубликовано на портале Athletes4peace.

«Спорт не нейтрален перед лицом несправедливости. Молчать — значит признавать, что жизни одних ценнее жизней других. Мы верим в единый стандарт для всех наций и всех людей: справедливость без двойных стандартов», — говорится в заявлении.

Большинство подписавшихся под письмом — футболисты. Среди них малийский полузащитник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, хавбек сборной Марокко Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Нидерландов Анвар Эль-Гази.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

