Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
09:59, 29 сентября 2025Спорт

Группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить Израиль

47 профессиональных спортсменов потребовали от УЕФА отстранить Израиль
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Группа из 47 спортсменов обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Открытое письмо опубликовано на портале Athletes4peace.

«Спорт не нейтрален перед лицом несправедливости. Молчать — значит признавать, что жизни одних ценнее жизней других. Мы верим в единый стандарт для всех наций и всех людей: справедливость без двойных стандартов», — говорится в заявлении.

Большинство подписавшихся под письмом — футболисты. Среди них малийский полузащитник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, хавбек сборной Марокко Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Нидерландов Анвар Эль-Гази.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

    Все новости