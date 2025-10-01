Силовые структуры
07:59, 1 октября 2025

Фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах в России отказали в жалобе

Суд подтвердил срок осужденной по делу о рекордной взятке в биткоинах Ляховенко
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил срок Кристине Ляховенко, осужденной по делу бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева о рекордной взятке в биткоинах. Об этом пишет РИА Новости.

Защита Ляховенко хотела обжаловать приговор Балашихинского городского суда, однако жалобу оставили без удовлетворения.

Ранее Ляховенко приговорили к девяти годам лишения свободы. По версии следствия, экс-руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Тамбиев вместе с бывшей следовательницей Ляховенко вымогал у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов (по курсу на 9 января это 26,9 миллиарда рублей) — кибервзломщики сами пожаловались в ФСБ на взяточников.

