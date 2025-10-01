Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 1 октября 2025Мир

Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН

Посол Байлен: Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Филиппины пригласят президента России Владимира Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит. Об этом заявил посол в Москве Игорь Байлен в беседе с РИА Новости.

«В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу", — сказал он.

По его словам, четыре президента Филиппин уже были в России, однако Москва пока не ответила таким визитом.

Ранее сообщалось, что Путин, американский лидер Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в саммите АСЕАН, который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости