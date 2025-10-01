Посол Байлен: Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

Филиппины пригласят президента России Владимира Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с партнерами по диалогу в 2026 году и рассчитывают на его визит. Об этом заявил посол в Москве Игорь Байлен в беседе с РИА Новости.

«В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу", — сказал он.

По его словам, четыре президента Филиппин уже были в России, однако Москва пока не ответила таким визитом.

Ранее сообщалось, что Путин, американский лидер Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в саммите АСЕАН, который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре.