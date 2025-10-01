Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 1 октября 2025Бывший СССР

Россия и Азербайджан начали совместное расследование инцидента в Екатеринбурге

В Баку сообщили о совместном с Россией расследовании инцидента в Екатеринбурге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Баку занимается расследованием инцидента с задержанием граждан Азербайджана в Екатеринбурге, сотрудничая с Россией. Подробности рассказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает «Информационное Агентство АПА» в Telegram-канале.

«Мы сотрудничаем с Россией по этому вопросу, — сообщил он. — Я считаю, что будет достигнут законный и логичный результат».

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в причастности к расправам, которые были совершены в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Ранее Алиев рассказал подробности расследования авиакатастрофы AZAL. По его словам, проверка проводится Астаной, Баку и Москвой совместно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости