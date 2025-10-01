Россия и Азербайджан начали совместное расследование инцидента в Екатеринбурге

В Баку сообщили о совместном с Россией расследовании инцидента в Екатеринбурге

Баку занимается расследованием инцидента с задержанием граждан Азербайджана в Екатеринбурге, сотрудничая с Россией. Подробности рассказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает «Информационное Агентство АПА» в Telegram-канале.

«Мы сотрудничаем с Россией по этому вопросу, — сообщил он. — Я считаю, что будет достигнут законный и логичный результат».

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в причастности к расправам, которые были совершены в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Ранее Алиев рассказал подробности расследования авиакатастрофы AZAL. По его словам, проверка проводится Астаной, Баку и Москвой совместно.