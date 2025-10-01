Бывший СССР
В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

Генпрокурор Алиев: Продолжается уголовное дело по факту крушения самолета AZAL
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Продолжается расследование крушения самолета авиакомпании AZAL. Подробности рассказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает «Информационное агентство Report» в Telegram-канале.

«В настоящее время продолжается уголовное дело по факту крушения самолета AZAL (...) Мы надеемся, что расследование этого дела также найдет логичный результат», — отметил он.

По словам Алиева, проверка проводится Астаной, Баку и Москвой совместно.

В декабре 2024 года в Казахстане произошла авиакатастрофа с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку — Грозный. После этого между Россией и Азербайджаном начали охлаждаться двусторонние отношения.

