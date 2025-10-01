В Грузии рассказали о попытке украинцев провезти взрывчатку в Россию

«Имеди»: Украинцы могли ввезти гексоген в Грузию для транзита в Россию

Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что гексоген был ввезен с Украины для последующего транзита в Россию, рассказал руководитель Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, передает телеканал «Имеди».

По его словам, следователи работают над двумя версиями. Одна версия заключается в том, что взрывчатка должна была остаться в Грузии. «Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель», — уточнил он.

Ранее Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев. В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена.