22:43, 1 октября 2025

В Грузии рассказали о попытке украинцев провезти взрывчатку в Россию

«Имеди»: Украинцы могли ввезти гексоген в Грузию для транзита в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что гексоген был ввезен с Украины для последующего транзита в Россию, рассказал руководитель Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, передает телеканал «Имеди».

По его словам, следователи работают над двумя версиями. Одна версия заключается в том, что взрывчатка должна была остаться в Грузии. «Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель», — уточнил он.

Ранее Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев. В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена.

