Глава генштаба ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках

Глава Генштаба ВСУ Гнатов: В руководстве украинской армией будут изменения

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) еще планируются кадровые перестановки. Такое заявление сделал глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью агентству «Укринформ».

«Что касается произошедших кадровых изменений — да, это живой процесс, и в условиях ведения боевых действий все происходит достаточно динамично», — пояснил он.

Гнатов также анонсировал грядущие перестановки, положительно ответив на вопрос журналистов об этом.

Ранее стало известно, что власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ. Нардеп Роман Костенко отметил, что сумма контракта будет составлять «один или два миллиона» гривен (два-четыре миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).