Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 1 октября 2025Бывший СССР

Глава генштаба ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках

Глава Генштаба ВСУ Гнатов: В руководстве украинской армией будут изменения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) еще планируются кадровые перестановки. Такое заявление сделал глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью агентству «Укринформ».

«Что касается произошедших кадровых изменений — да, это живой процесс, и в условиях ведения боевых действий все происходит достаточно динамично», — пояснил он.

Гнатов также анонсировал грядущие перестановки, положительно ответив на вопрос журналистов об этом.

Ранее стало известно, что власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ. Нардеп Роман Костенко отметил, что сумма контракта будет составлять «один или два миллиона» гривен (два-четыре миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

    На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости