Группа активистов посоветовала родителям не уменьшать пенисы детям

В американском городе Монтроз прошла необычная акция протеста против обрезания для младенцев. Об этом сообщает Montrose Press.

Группа активистов из движения Bloodstained Men & Their Friends в белой одежде с красными пятнами в области паха вышла на перекресток с плакатами «Никто не хочет уменьшать себе пенис», «Ты заслуживаешь свой пенис целиком», а также «Верните мне мою крайнюю плоть». Участники акции призвали родителей пересмотреть взгляды на традиционную для США практику обрезания, которое делают большинству мальчиков в больницах вскоре после рождения.

«Каждый имеет право на собственное тело, — заявил представитель движения Гарри Гайрманд. — Мы уже понимаем важность этого права, поэтому закрепили в законе право девочек на защиту от калечащих операций на половых органах. Мальчики заслуживают равной защиты по закону». Активисты подчеркивают что обрезание является нарушением телесной автономии и несет риски инфекций и кровотечений.

По данным организации, крупные медицинские ассоциации США признают, что обрезание не является медицинской необходимостью. Гайрманд лично столкнулся с последствиями процедуры. «В подростковом возрасте я осознал произошедшее и разозлился, что часть моего пениса удалили без моего согласия», — отметил он. Группа проводит акции в более чем 50 городах, ежегодно распространяя информационные материалы об альтернативах обрезанию.

Ранее сообщалось, что в ЮАР традиционная церемония обрезания отняла жизни 39 юношей, еще 10 остались с тяжелыми увечьями. Массовое обрезание проходит в племени коса два раза в год и является частью трехмесячной церемонии посвящения мальчиков в мужчины.