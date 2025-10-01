Силовые структуры
12:29, 1 октября 2025

Групповым изнасилованием студентки закончился день рождения россиянина

Под Волгоградом студентка обвинила двух мужчин в групповом надругательстве
Илона Палей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Студентка из Калмыкии обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании в ста километрах от Волгограда. Об этом сообщает V1.

19-летняя девушка рассказала, что подвергалась насилию со стороны знакомого несколько раз. Один из процессов он снял на видео и разослал друзьям. В день рождения своего приятеля мужчина приехал к студентке домой ночью, забрал у нее телефон и заставил ехать вместе с ним. На месте, по словам девушки, ее изнасиловали — сначала поочередно, а затем вместе. Утром потерпевшую привезли домой, пригрозив сожжением дома в случае, если о произошедшем кто-то узнает.

Семья девушки обратилась в полицию. Мужчины подтвердили интимную связь, однако заявили, что потерпевшая была согласна. Уголовное дело не возбуждено.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя россиянка обвинила начальника в изнасиловании в салоне связи.

