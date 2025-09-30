Силовые структуры
12:13, 30 сентября 2025Силовые структуры

Несовершеннолетняя россиянка обвинила начальника в изнасиловании в салоне связи

На Урале арестован мужчина, надругавшийся над 17-летней подчиненной в подсобке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Урале арестован 32-летний мужчина, которого 17-летняя подчиненная обвинила в изнасиловании на рабочем месте. Об этом сообщает «Е1».

По данным издания, преступление произошло в одном из екатеринбургских салонов связи. По словам пострадавшей, ее начальник приехал в салон и предложил обсудить рабочие вопросы в подсобке. Она рассказала, что сначала они говорили о работе, но потом мужчина перевел разговор на личные темы, запер дверь, забрал ее телефон и изнасиловал. Потерпевшая заявила, что после всего он заставил ее молчать, однако она обратилась в Следственный комитет. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО, добавила несовершеннолетняя потерпевшая.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе осудили мужчину за надругательство над 10-летней девочкой.

