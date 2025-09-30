Несовершеннолетняя россиянка обвинила начальника в изнасиловании в салоне связи

На Урале арестован мужчина, надругавшийся над 17-летней подчиненной в подсобке

На Урале арестован 32-летний мужчина, которого 17-летняя подчиненная обвинила в изнасиловании на рабочем месте. Об этом сообщает «Е1».

По данным издания, преступление произошло в одном из екатеринбургских салонов связи. По словам пострадавшей, ее начальник приехал в салон и предложил обсудить рабочие вопросы в подсобке. Она рассказала, что сначала они говорили о работе, но потом мужчина перевел разговор на личные темы, запер дверь, забрал ее телефон и изнасиловал. Потерпевшая заявила, что после всего он заставил ее молчать, однако она обратилась в Следственный комитет. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО, добавила несовершеннолетняя потерпевшая.

