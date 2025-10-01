Наука и техника
20:51, 1 октября 2025

Назван самый популярный iPhone

iPhone 17 Pro Max оказался самым популярным из новых смартфонов Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ray Tang / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Смартфоны iPhone 17 оказались популярнее iPhone 16 в продаже. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет инвестиционной компании JPMorgan.

В аналитической записке отмечается высокий потребительский интерес к iPhone 17 — особенно в США. Самой востребованной моделью во время первой недели после старта продаж назвали iPhone 17 Pro Max — флагман имеет долю 33 процента. За ним следует iPhone 17 Pro, который получил долю 22 процента. Базовый iPhone 17 остался с долей 20 процентов.

Также в JPMorgan провели опрос, но не указали количество респондентов. Так, 82 процента опрошенных заявили, что рассматривают возможность покупки iPhone в 2025 году. Это немного больше, чем в 2024 году — 79 процентов.

Журналисты Appleinsider обратили внимание, что аналитики не указали iPhone Air — ультратонкий смартфон Apple, который в линейке телефонов бренда заменил iPhone 16 Plus. «В полном отчете нет ни одного упоминания iPhone Air, или даже слова Air вообще», — заметили авторы.

В конце сентября в «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что российские потребители не заинтересовались iPhone Air. Относительно всех новых смартфонов Apple доля ультратонкого аппарата составила всего 4 процента.

    Все новости