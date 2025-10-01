Забота о себе
08:32, 2 октября 2025Забота о себе

Известный актер заразился двумя ИППП и извлек из этого важный урок

Актер Гейдж заявил, что заразился двумя инфекциями, передающимися половым путем
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Известный американский актер Лукас Гейдж, сыгравший в сериалах «Белый лотос» и «Эйфория», заразился сразу двумя инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). О том, какой важный урок он из этого извлек, актер рассказал в интервью New York Post.

Гейдж признался, что впал в ступор, когда врач сообщил ему о диагнозе. По его словам, в тот момент он состоял в серьезных отношениях и был уверен в своей безопасности. «Эта ситуация действительно заставила меня быть предельно осторожным. С тех пор независимо от статуса отношений я всегда придерживаюсь правила трех месяцев», — заявил Гейдж.

30-летний актер пояснил, что имеет в виду рекомендацию врачей проверяться на ИППП и венерические болезни каждые три-шесть месяцев. Он заявил, что обычно такой совет дают людям, которые меняют партнеров или только вступают в новые отношения, но Гейдж полагает, что сдавать анализы стоит всем, кто ведет половую жизнь.

Кроме того, после неприятного опыта звезда сериалов начал каждое утро принимать препарат, снижающий риск заразиться ВИЧ. По его словам, он делает это ради профилактики и собственного спокойствия.

Ранее директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов назвал самый распространенный миф о венерических заболеваниях. По его словам, несмотря на популярное мнение, заразиться ИППП в общественном туалете или через общее полотенце почти невозможно.

    Все новости