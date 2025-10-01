Россия
14:21, 1 октября 2025

Кадыров рассказал о своем отношении к подаркам

Кадыров рассказал, что не любит получать подарки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не любит получать подарки. Слова политика приводит РИА Новости.

«Для меня самое ценное — слова, которые человек говорит от души. А так, у меня все есть, подарки не люблю... Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются. Это и есть счастье для меня», — сказал он.

Глава Чечни также добавил, что будет отмечать свой день рождения в кругу семьи. По его словам, с возрастом этот праздник меньше хочется отмечать.

Ранее Рамзан Кадыров отказался отвечать на вопрос о том, как его дети выбирают супругов. Журналист поинтересовался, дает ли Кадыров своим детям советы и помогает ли с кандидатами. «Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев», — сказал ему глава Чечни.

