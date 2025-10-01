Мир
21:19, 1 октября 2025

Канаду обвинили в покрывательстве ядерного преступления

Посольство РФ: Правительство Канады покрывает Киев и удары по ЗАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Правительство Канады покрывает власти Украины, которые совершают ядерное преступление. Об этом заявили в посольстве России в Канаде, его слова приводит ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что правительство Канады также покрывает украинские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Из сообщений канадских СМИ, цитирующих исключительно украинскую версию происходящего, складывается ложное впечатление, что удары наносит Россия. <...> ЗАЭС — российский ядерный объект, там находятся наши люди, и нам нет смысла подвергать его опасности», — заявили в дипмиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, дизельные генераторы, как и сама станция, не предназначены для настолько долгой работы.

