Кайли Дженнер показала фигуру в мини-юбке из ремней

Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в мини-юбке из кожаных ремней
Мария Винар

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в необычном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в серебристых остроносых туфлях и кожаной куртке, которая была застегнута на одну верхнюю пуговицу и оголяла ее живот. Кроме того, она позировала в мини-юбке, изготовленной из ремней. Образ предпринимательницы дополнили макияж, выполненный в нюдовых тонах, и аккуратная прическа с выпущенной передней прядью.

В описании к снимкам бизнесвумен уточнила, что в таком наряде она сходила на ужин. Пост набрал 1,6 миллиона лайков и 5 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер слетала на частном самолете с сумкой почти за 14 миллионов рублей.

