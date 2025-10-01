Экономика
11:44, 1 октября 2025

Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

Саткалиев: Возведение первой в стране АЭС покроется на 80-90 % за счет займа РФ
Финансирование строительства первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС) планируется покрыть на 80-90 процентов за счет межгосударственного кредита от России. Об этом заявил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Его слова приводит ТАСС.

Общая стоимость проекта оценивается более чем в 14 миллиардов долларов. Он осуществляется совместно с российской госкорпорацией «Росатом», напомнил Саткалиев. По поводу предоставления кредита, пояснил он, стороны ведут межправительственные переговоры. Другие источники финансирования проекта Казахстан привлекать не хочет.

В настоящее время, добавил он, по этому вопросу ведутся обсуждения с участием представителей Агентства, возглавляемым Саткалиевым, а также правительства Казахстана и Министерства финансов (Минфина) России. «От 80 до 90 процентов требуемой для строительства АЭС суммы должно быть покрыто за счет межгосударственного кредита», — резюмировал руководитель ведомства.

Корпорацию «Росатом» выбрали главным подрядчиком строительства первой в Казахстане АЭС в середине июня 2025 года. В проекте будет задействован реактор типа ВВЭР-1200. Конкурентами российской компании в борьбе за этот статус числились китайская China National Nuclear Corporation, французская Électricité de France и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power. В Агентстве по атомной энергии Казахстана объяснили выбор в пользу корпорации из РФ наиболее выгодным с экономической точки зрения предложением. Строительство АЭС стартовало в начале августа.

