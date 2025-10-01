Россия
Королю Бахрейна передали редкий подарок от Путина

Королю Бахрейна передали 2 камчатско-чукотских кречетов в подарок от Путина
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе передали в подарок от имени президента России Владимира Путина двух камчатско-чукотских кречетов. Эти редкие птицы были выращены в питомнике соколиного центра «Камчатка», рассказали в пресс-службе Минприроды России.

«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Традиции соколиной охоты объединяют нас, а сотрудничество помогает сохранять редкие виды птиц», — отметил директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства Иван Кущ.

