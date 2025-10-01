Летающая в Россию зарубежная авиакомпания объявила распродажу билетов

Авиакомпания Pegasus объявила распродажу билетов

Летающая в Россию зарубежная авиакомпания Pegasus объявила распродажу билетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что отправиться по купленным билетам можно с декабря 2025-го по март 2026-го. К примеру, 23 февраля есть рейс из Москвы в Шарджу с пересадкой в Стамбуле за 4,7 тысячи рублей, а 1 декабря — из Санкт-Петербурга в Александрию с аналогичной стыковкой за 6,2 тысячи рублей.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.