Любителей объедаться предостерегли от популярного метода борьбы с чувством тяжести

Врач Агаева: Ферменты не помогут избавиться от тяжести в животе при переедании

Если у человека появляется чувство тяжести после еды, прием препаратов, содержащих ферменты, неэффективен и даже вреден, заявила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. От этого популярного метода борьбы с тяжестью она предостерегла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила россиян, что ферменты не помогут избавиться от тяжести в животе из-за того, что эти препараты не ускоряют движение пищи в переполненном желудке и не снимают чувство растяжения его стенок. «Для назначения этих лекарственных средств существуют строгие показания, например хронический панкреатит, при котором в поджелудочной железе собственные ферменты вырабатываются в недостаточном количестве. Более того, без четких показаний прием таких лекарств может привести к снижению собственной выработки ферментов организмом», — добавила она.

Чтобы облегчить чувство тяжести в животе, если человек объелся, доктор посоветовала в течение двух-трех часов после плотного приема пищи стараться не занимать горизонтальное положение и не засыпать. Вместо этого лучше дать организму легкую физическую нагрузку, например ходить в течение 10-15 минут.

Для профилактики этого состояния, по словам Агаевой, важно заранее планировать свой рацион и избегать переедания, а людям, склонным к появлению тяжести в животе, следует питаться пять-шесть раз в день малыми порциями. Также важно ограничить употребление жирной и жареной пищи, так как она способствует замедлению движения еды из желудка в тонкий кишечник.

