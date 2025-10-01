Мальчик бросил бутылку с посланием в море и получил ответ из другой страны

Юный британец бросил бутылку с посланием в море и получил ответ из Сент-Люсии

Восьмилетний британец по имени Харрисон Мизен получил открытку из Сент-Люсии, после того как бросил бутылку с посланием в море. Об этом пишет Daily Mail.

Харрисон отправил послание в начале года. Отец мальчика рассказал, что ему пришлось несколько раз кинуть бутылку в воду, чтобы волны перестали выносить ее на берег. Внутри лежала записка.

Привет, меня зовут Харрисон, у меня есть младший брат по имени Макс. Мы из Саут-Шилдса, Англия. Я надеюсь, что бутылка дойдет до вас и у вас будет хороший день текст послания в бутылке

В сентябре мальчик получил на свое послание ответ из другой страны. На присланной открытке был изображен остров Грос — курортный район государства Сент-Люсия, находящийся в шести тысячах километров от Саут-Шилдса.

Я нашел вашу записку, когда рыбачил с отцом. Бутылка попала в сети, подобные тем, что на картинке. У нас все хорошо, спасибо, надеюсь, у вас тоже. Заметили бананы на открытке? В нашей стране растет много бананов текст открытки

Мать Харрисона рассказала, что сын был на седьмом небе от счастья, прочитав послание. Она тоже была рада тому, что незнакомцы решили им ответить.

Ранее сообщалось, что в Ирландии на пляж вынесло бутылку с посланием, отправленную 13 лет назад. Внутри была записка от двух влюбленных, которые бросили эту бутылку, когда посещали канадский остров Белл-Айленд.