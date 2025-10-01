Медведев оценил возможность России позволить себе шатдауны

Медведев: Россия не сможет позволить себе «шатдауны», как в США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России не должно быть «шатдаунов» — остановок государственного финансирования из-за несогласия политиков по бюджету, напоминая о ситуации в США. Это заявление было сделано на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета, передает ТАСС.

«Мы-то "шатдаунов" не объявляем. Но, вспомните, у нас они были — в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России», — отметил политик.

