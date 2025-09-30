Медведев усомнился в подлодках Трампа у российских берегов

Медведев:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в том, что американский президент Дональд Трамп отправил ядерные подводные лодки к берегам России. Он заявил об этом в соцсети X.

«"Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X" классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, описывая в этой серии, «что они были очень хорошо спрятаны». Но развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"», — написал Медведев.